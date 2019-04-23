Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом

Ранее о стремлении взаимодействовать с новым украинским лидером заявил глава кабмина.

Естественно, что после инаугурации он [Зеленский] будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона, — цитируют Разумкова «Украинские новости».

Он подчеркнул, что назначение премьера — прерогатива парламентской коалиции, а партия будущего президента «Слуга народа» пока не представлена в Верховной раде и не может влиять на процесс избрания главы правительства.