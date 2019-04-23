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Зеленский готов сотрудничать с Гройсманом 

News.ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Победивший на выборах президента Украины Владимир Зеленский готов сотрудничать с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Об этом сообщил представитель избранного главы государства Дмитрий Разумков.
Ранее о стремлении взаимодействовать с новым украинским лидером заявил глава кабмина.
Естественно, что после инаугурации он [Зеленский] будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в пределах закона, — цитируют Разумкова «Украинские новости».
Он подчеркнул, что назначение премьера — прерогатива парламентской коалиции, а партия будущего президента «Слуга народа» пока не представлена в Верховной раде и не может влиять на процесс избрания главы правительства.
Второй тур президентских выборов состоялся на Украине 21 апреля. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, Пётр Порошенко — 24,45%. Как ранее писал News.ru, официальные результаты голосования Центризбирком планирует объявить 30 апреля. Инаугурация избранного президента должна состояться не позднее 31 мая.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Центризбирком России , Верховная Рада
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