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Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным 

РИА Новости + ещё 9 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, как новому президенту Украины Владимиру Зеленскому следует выстраивать отношения с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК.
Он считает, что общение будет легким при одном условии.
"Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться", — сказал он.
Премьер Армении отметил, что такой подход полезен в любых отношениях. Он признался, что открыто общается со всеми, хотя это не принято в дипломатии.
"Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то", — считает Пашинян.
В воскресенье прошел второй тур президентских выборов на Украине. В нем участвовали действующий президент страны Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. Согласно данным ЦИК после обработки всех протоколов, Зеленский набрал рекордные 73,22% голосов избирателей.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Путин , Армения
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