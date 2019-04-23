Пашинян дал Зеленскому советы по общению с Путиным

Он считает, что общение будет легким при одном условии.

"Если быть прямым, честным, без подвохов, не будет трудно. Просто нужно прямо и честно общаться", — сказал он.

Премьер Армении отметил, что такой подход полезен в любых отношениях. Он признался, что открыто общается со всеми, хотя это не принято в дипломатии.

"Я думаю, что любой человек это оценит, если он видит, что собеседник не пытается его в чем-то обмануть, в чем-то лукавить, искажать что-то", — считает Пашинян.