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МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну 

ТАСС + ещё 5 1 час назад
Фото: ТАСС
МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель внешнеполитического ведомства по печати Раса Якилайтене.
Таким образом, МИД согласился с инициативой группы депутатов литовского парламента от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы".
"Соответствующее обращение к главе МВД Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу", — уточнила она.
Инициаторы запрета отметили, что США, Великобритания и Израиль уже запретили Лепсу въезд на свои территории. Одна из причин — поддержка артистом "проводимой Россией агрессивной внешней политики".
Григорий Лепс с успехом выступил в марте на крупнейшей арене столицы Литвы и в других городах страны.
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В мире , Политика , Украина , Шоу-бизнес , Григорий Лепс , МИД , МВД , Литва
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