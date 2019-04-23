МИД Литвы призвал запретить Григорию Лепсу въезд в страну

МИД Литвы направил обращение в МВД республики с призывом запретить российскому артисту Григорию Лепсу въезд в страну. Об этом сообщила журналистам во вторник представитель внешнеполитического ведомства по печати Раса Якилайтене.

Таким образом, МИД согласился с инициативой группы депутатов литовского парламента от оппозиционной консервативной партии "Союз Отечества — Христианские демократы".

"Соответствующее обращение к главе МВД Эймутису Мисюнасу глава МИД Линас Линкявичюс подписал в прошлую пятницу", — уточнила она.

Инициаторы запрета отметили, что США, Великобритания и Израиль уже запретили Лепсу въезд на свои территории. Одна из причин — поддержка артистом "проводимой Россией агрессивной внешней политики".

Григорий Лепс с успехом выступил в марте на крупнейшей арене столицы Литвы и в других городах страны.