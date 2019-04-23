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Минюст попросил США передать в Россию осужденного летчика Ярошенко 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Р-Спорт
Минюст России подготовил и передал в МИД для отправки в США по дипломатическим каналам новый запрос о передаче российского летчика Константина Ярошенко для отбывания наказания на родине, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе министерства.
"Министерством юстиции РФ 22 апреля 2019 в министерство иностранных дел РФ направлено для передачи американской стороне по дипломатическим каналам адресованное министерству юстиции Соединенных Штатов Америки обращение в отношении К. В. Ярошенко", — сообщили в министерстве в ответ на соответствующий запрос.
Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.
В 2017 году компетентные органы США отказались передать Ярошенко в РФ по Конвенции о передаче осужденных. Обращаться с такой просьбой можно раз в два года.
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В мире , Политика , США , Константин Ярошенко , МИД , Минюст РФ , РИА Новости
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