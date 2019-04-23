Минюст попросил США передать в Россию осужденного летчика Ярошенко

"Министерством юстиции РФ 22 апреля 2019 в министерство иностранных дел РФ направлено для передачи американской стороне по дипломатическим каналам адресованное министерству юстиции Соединенных Штатов Америки обращение в отношении К. В. Ярошенко", — сообщили в министерстве в ответ на соответствующий запрос.

Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали в конце мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США он отказался.

В 2017 году компетентные органы США отказались передать Ярошенко в РФ по Конвенции о передаче осужденных. Обращаться с такой просьбой можно раз в два года.