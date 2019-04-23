Хиллари Клинтон: доклад Мюллера это ещё не конец

Об этом она рассказала в интервью Time.

«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось ещё столько всего, что мы ещё должны узнать и над чем работать», — заявила Клинтон.

Советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал бредом заявления о сговоре главы государства с российскими властями. Он отметил, что расследование «сговора» нанесло стране вред.

Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.

В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.