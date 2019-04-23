Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Хиллари Клинтон: доклад Мюллера это ещё не конец 

RT на русском + ещё 3 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» — это ещё не конец. По её словам, «ещё есть, над чем поработать» и «что узнать».
Об этом она рассказала в интервью Time.
«Доклад Мюллера — это часть начала. Это не конец. Может быть, как сказал Черчилль, это конец начала, потому что осталось ещё столько всего, что мы ещё должны узнать и над чем работать», — заявила Клинтон.
Советник американского президента Дональда Трампа Джаред Кушнер назвал бредом заявления о сговоре главы государства с российскими властями. Он отметил, что расследование «сговора» нанесло стране вред.
Вице-президент США Майк Пенс призвал выяснить, было ли расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» законным.
В Кремле назвали недостаточно аргументированными представленные в данном документе обвинения в адрес России.
RT на русском: последние новости
Трамп назвал выборы на Украине «важным моментом в истории» Трамп поговорил с детьми о строительстве стены на границе Кушнер: расследование «сговора» с Россией сильно навредило США
В мире , США , Роберт Мюллер , Хиллари Клинтон , Майк Пенс , Дональд Трамп
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прояснилась дальнейшая судьба Порошенко16
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО230
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания83
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание169
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль52
Видео
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль
Происшествия Пожары
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание
В мире Политика
Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания
В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»
Армия Оружие
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение