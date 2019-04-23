ЦИК Украины подсчитал все бюллетени и объявил о победе Зеленского на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% бюллетеней. Граждане страны выбрали новым президентом Владимира Зеленского . За него проголосовали 73,22% избирателей

За Зеленского свои голоса отдали 13,54 миллиона украинцев. Порошенко получил немногим более 4,5 миллиона голосов. Таким образом, за Зеленского проголосовали 73,22% принявших участие в выборах избирателей, за Порошенко — 24,45%. Всего в голосовании приняли участие 18,39 миллиона совершеннолетних граждан Украины, уточнили в ЦИК . Это 62,09% избирателей без учета зарубежных участков. Если учесть и их, то в голосовании приняли участие 61,37% украинцев.

На подконтрольной Киеву территории Луганской области действующий президент Украины получил 8,43% голосов, Донецкой — 10,59%. Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом и во Львовской области. На остальной территории страны с убедительным перевесом победил Зеленский.

Согласно законам Украины, официальные результаты выборов могут быть объявлены до конца апреля. Между тем многие мировые лидеры уже отправили Зеленскому поздравления с победой в президентской гонке.

Поздравил Зеленского в том числе четвертый президент Украины Виктор Янукович : его слова в штабе победителя восприняли прохладно. В Кремле между тем с поздравлениями торопиться не стали.

Выборы президента Украины прошли в два тура. После первого этапа голосования, состоявшегося 31 марта, в финал вышли нынешний президент Украины Порошенко и актер Зеленский.

Окончательный выбор граждане Украины сделали 21 апреля. На территории России избирательные участки открыты не были: живущие в России миллионы украинцев таким образом были лишены своего права проголосовать.