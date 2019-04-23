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ЦИК Украины подсчитал все бюллетени и объявил о победе Зеленского на выборах президента 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: ТАСС
Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% бюллетеней. Граждане страны выбрали новым президентом Владимира Зеленского. За него проголосовали 73,22% избирателей
За Зеленского свои голоса отдали 13,54 миллиона украинцев. Порошенко получил немногим более 4,5 миллиона голосов. Таким образом, за Зеленского проголосовали 73,22% принявших участие в выборах избирателей, за Порошенко — 24,45%. Всего в голосовании приняли участие 18,39 миллиона совершеннолетних граждан Украины, уточнили в ЦИК. Это 62,09% избирателей без учета зарубежных участков. Если учесть и их, то в голосовании приняли участие 61,37% украинцев.
На подконтрольной Киеву территории Луганской области действующий президент Украины получил 8,43% голосов, Донецкой — 10,59%. Порошенко обошел Зеленского в голосовании за рубежом и во Львовской области. На остальной территории страны с убедительным перевесом победил Зеленский.
Согласно законам Украины, официальные результаты выборов могут быть объявлены до конца апреля. Между тем многие мировые лидеры уже отправили Зеленскому поздравления с победой в президентской гонке.
В частности, Зеленского уже поздравили президент Франции Эмманюэль Макрон и президент США Дональд Трамп. Кроме того, свои поздравления в адрес Зеленского направили бывший посол США в Украине Стивен Пайфер, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлерин Ангела Меркель, глава МИД Литвы Линас Линкявичус, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и президент Европарламента Дональд Туск.
Поздравил Зеленского в том числе четвертый президент Украины Виктор Янукович: его слова в штабе победителя восприняли прохладно. В Кремле между тем с поздравлениями торопиться не стали.
Выборы президента Украины прошли в два тура. После первого этапа голосования, состоявшегося 31 марта, в финал вышли нынешний президент Украины Порошенко и актер Зеленский.
Окончательный выбор граждане Украины сделали 21 апреля. На территории России избирательные участки открыты не были: живущие в России миллионы украинцев таким образом были лишены своего права проголосовать.
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В мире , Стивен Пайфер , Жан-Клод Юнкер , Виктор Янукович , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Джастин Трюдо , Дональд Туск , Дональд Трамп , МИД , Европарламент , Еврокомиссия , Центризбирком России , НАТО
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