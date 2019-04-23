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Поражение Порошенко связали с русской водкой 

Lenta.ru 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Экономическая политика пятого президента Украины Петра Порошенко, в частности, запрет на импорт в страну водки российского производства, привела к его поражению на президентских выборах, пишет израильский журналист Аншель Пфеффер в колонке для издания Haaretz.
Анализируя результаты президентских выборов на Украине, Пфеффер заявляет, что Порошенко не удалось достичь успехов в решении трех основных вопросов, стоящих перед украинской государственностью: масштабной коррупции на государственном уровне, слабой экономики и продолжающегося конфликта на востоке страны.
Недовольство украинцев неспособностью президента решить эти вопросы обострилось тем, что Порошенко, сохранив свои собственные бизнес-связи с Россией, лишил граждан возможности покупать «свою любимую русскую водку в местных магазинах».
Именно это, считает журналист, привело его «президентство к концу». На этом фоне у оппонента Порошенко на выборах Владимира Зеленского есть очевидные преимущества: незапятнанная репутация и объединяющий характер его фигуры.
Второй тур президентских выборов на Украине прошел 21 апреля. По результатам обработки 99,99 процентов голосов, Зеленский набирает 73,22 процента голосов, а Порошенко — 24,45 процента.
Импорт водки, а также еще 43 видов товаров российского производства был запрещен в начале января 2016 года. Впоследствии под продэмбарго попали еще более 70 наименований российских товаров.
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Комментарии
В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Газета "Гаарец"
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