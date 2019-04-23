Штаб Зеленского отверг его причастность к судам по «Приватбанку»

Дмитрий Разумков, спикер штаба победившего во втором туре выборов на Украине Владимира Зеленского , заявил, что политик не имеет никакого отношения к решениям судов по "Приватбанку". Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он напомнил, что экс-президент Украины Петр Порошенко неоднократно называл решение о национализации «Приватбанка» доказательством судебной реформы в стране.

Разумков, комментируя новое решение суда, сделал несколько предположений, почему судебные власти изменили свое решение.

«Или кто-то из «кураторов Порошенко по судам» договорился с [бизнесменом Игорем] Коломойским, или так подложили свинью новому президенту, или никто систему не смог до конца реформировать, и она такая как была, или национализация была осуществлена с нарушениями процедур», — написал Разумков.

После этого он задался вопросом, как к таким решениям причастен Зеленский.