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СМИ: в Париже общественная организация требует отдать бездомным часть средств на Нотр-Дам 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
Несколько десятков активистов из ассоциации помощи бездомным DAL ("Право на жилище") потребовали передать в помощь лишенным крова часть средств, выделяемых на ремонт пострадавшего от пожара собора Нотр-Дам. Об акции, прошедшей в понедельник, сообщил в своем репортаже во вторник телеканал France 3.
Собравшиеся в сквере, расположенном на противоположном от собора берегу Сены, развернули плакаты с надписями:
"На Нотр-Дам собран миллиард — и ничего не сделано для бездомных", "У собора нет крыши, но ее нет и над нашими головами".
Полиция вытеснила манифестантов из сквера.
В дальнейшем, как сообщил телеканал, они переместились в спортивный зал "Рокепин", который в течение уже трех месяцев оккупируют 150 бездомных семей. Он расположен недалеко от Елисейского дворца.
Архиепископ парижский Мишель Опети подчеркнул, что властям города "следует обеспечить условия, чтобы на острове Сите нашлось место и бездомным".
"Бедные и бездомные всегда найдут приют в соборе Нотр-Дам. Они всегда будут иметь возможность зайти погреться в храм и никто их не выгонит", — заверил он.
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