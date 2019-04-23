Трамп потребовал от журналистов встать на колени

Извинений, похожих на принесённые ему в 2016 году, будет уже не достаточно, написал он в своём Twitter.

Они действительно враги народа!, — подчеркнул американский лидер. I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы начали после победы Трампа в ноябре 2016 года. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам.

24 марта Минюст Штатов опубликовал основные выводы доклада Мюллера, который так и не нашёл следов сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины президента.

Как писал News.ru, поддержка Трампа американцами снизилась после публикации доклада Мюллера. Уровень поддержки упал на три процентных пункта — до минимальных показателей 2019 года.