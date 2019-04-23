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Трамп потребовал от журналистов встать на колени 

News.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: Ting Shen/Global Look Press
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что сотрудникам New York Times следует попросить у него прощения на коленях после публикации доклада специального прокурора Роберта Мюллера, в котором не было обнаружено его связей с Россией.
Извинений, похожих на принесённые ему в 2016 году, будет уже не достаточно, написал он в своём Twitter.
Они действительно враги народа!, — подчеркнул американский лидер.
Расследование о «российском вмешательстве» в американские выборы начали после победы Трампа в ноябре 2016 года. В настоящее время обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам.
24 марта Минюст Штатов опубликовал основные выводы доклада Мюллера, который так и не нашёл следов сговора Трампа с Россией в течение предвыборной кампании. Генпрокурор Уильям Барр также заявил об отсутствии какой-либо вины президента.
Как писал News.ru, поддержка Трампа американцами снизилась после публикации доклада Мюллера. Уровень поддержки упал на три процентных пункта — до минимальных показателей 2019 года.
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Комментарии
В мире , США , Роберт Мюллер , Дональд Трамп , Минюст РФ , New York Times
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