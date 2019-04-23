Российские самолеты уничтожили склад оружия террористов в Сирии

ВКС России уничтожили склад оружия, принадлежавший джихадистам в сирийской провинции Идлиб , во вторник, 23 апреля. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

В результате авиаудара были убиты несколько членов группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры »), пишет издание. Сообщается, что атака была совершена рядом с центральной тюрьмой, которая находится недалеко от административного центра провинции.

Источник отметил, что российские ВКС запланировали нападение днем ранее, когда несколько военных самолетов с российской авиабазы Хмеймим прибыли в Идлиб.

Ранее российские самолеты нанесли массированный авиаудар по позициям боевиков группировки ХТШ в сирийской провинции Алеппо. Атака стала ответом на недавние нападения ХТШ, в результате которых погибли 19 сирийских солдат и более 15 мирных жителей.

15 апреля боевики ХТШ дважды за сутки атаковали Алеппо. Исламисты использовали реактивные системы залпового огня «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.