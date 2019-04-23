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На Шри-Ланке вновь ввели комендантский час после серии взрывов 

РИА Новости 29 минут назад
Фото: © AP Photo / Eranga Jayawardena
Власти Шри-Ланки, где в воскресенье взрывы унесли жизни более 320 человек, вновь объявили о введении комендантского, он будет действовать с вечера вторника до утра среды, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на полицию.
Ранее власти острова вводили комендантский час с вечера понедельника до утра вторника.
Как сообщается, комендантский час будет действовать с 21.00 вторника до 04.00 среды по местному времени (18.30 — 01.30 мск).
В пасхальное воскресенье на Шри-Ланке произошла серия взрывов, первые шесть прогремели в трех храмах и трех отелях страны, седьмой — на западе острова, восьмой — в жилом комплексе в пригороде Коломбо. По последним данным, число погибших в результате взрывов на Шри-Ланке возросло до 321, более 520 человек пострадали.
В понедельник в столице прогремел новый взрыв около церкви, в которой был взрыв в воскресенье.
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