Французский спецназ проводит операцию в Лурде, слышны выстрелы

Полицейский спецназ проводит операцию в городе Лурд французского департамента Верхние Пиренеи, передает портал France Info со ссылкой на полицейский источник.

Сообщается, что операция связана с мужчиной, который забаррикадировался в квартире. По информации портала, на месте происшествия слышны выстрелы, а вокруг выставлен периметр безопасности.

Plusieurs coups de feu à Lourdes, le Raid sur place https://t.co/wsGzIcGEgO— Ako edem (@AkoEdem) 23 апреля 2019 г.

По информации издания Depeche, в помещении вместе с мужчиной могут находиться еще два или три человека. Отмечается, что, возможно, причиной стрельбы стал частный конфликт.