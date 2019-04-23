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Французский спецназ проводит операцию в Лурде, слышны выстрелы 

РИА Новости + ещё 3 47 минут назад
Фото: Reuters
Полицейский спецназ проводит операцию в городе Лурд французского департамента Верхние Пиренеи, передает портал France Info со ссылкой на полицейский источник.
Сообщается, что операция связана с мужчиной, который забаррикадировался в квартире. По информации портала, на месте происшествия слышны выстрелы, а вокруг выставлен периметр безопасности.
По информации издания Depeche, в помещении вместе с мужчиной могут находиться еще два или три человека. Отмечается, что, возможно, причиной стрельбы стал частный конфликт.
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В мире , Происшествия , Лурд
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