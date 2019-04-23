ФБР рассекретило досье о бегстве Гитлера

ФБР в середине XX века не исключало побега Адольфа Гитлера в Аргентину , следует из опубликованных ведомством документов. Несмотря на добытые сотрудниками спецслужбы сведения, ее шеф Джон Гувер решил не проводить расследование, посчитав собранные доказательства недостаточными. Все материалы были переданы в военную разведку.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США изучало версию о том, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер бежал на подводной лодке в Аргентину в конце Второй мировой войны. О проведенных агентами спецслужбы мероприятиях стало известно из рассекреченных документов, которые в сокращенном виде опубликованы на сайте ведомства.

Сообщения ФБР об интересе к этому делу датированы 21 сентября 1945 года. По официальной версии, к тому моменту Гитлер был мертв уже на протяжении пяти месяцев. 30 апреля основоположник НСДАП покончил жизнь самоубийством в берлинском бункере, опасаясь пленения бойцами Красной армии. Аналогичную процедуру проделала его жена Ева Браун

Однако в одном из документов ФБР сказано, что лидер нацистов предположительно прибыл в Аргентину через две с половиной недели после взятия Берлина советскими войсками.

50 высших должностных лиц поверженного режима и членов их семей якобы приплыли к берегам Южной Америке на двух сумбаринах, а затем продолжили путешествие по суше на лошадях. Важно отметить, что значительная часть текста в выложенных на сайте сканах бумаг недоступна для прочтения.

Легенда об успешном побеге Гитлера на протяжении десятилетий имеет высокую популярность у любителей конспирологии. Эти люди традиционно утверждали, что после разгрома Третьего рейха бывший фюрер многие годы вполне комфортно жил под вымышленным именем и с измененной внешностью в Аргентине, где чувствовал себя весьма вольготно под присмотром режима Хуана Перона , и умер уже глубоким стариком. В представленном ФБР досье имеется документ, согласно которому Гитлер действительно якобы проживал на ранчо в предгорьях Анд.

В архиве содержится переписка директора ФБР в 1924-1972 годах Джона Гувера со своими подчиненными.

Из нее следует, что руководитель ведомства сильно сомневался в реальности спасения Гитлера, и предпочел не тратить время на расследование, посчитав собранные доказательства недостаточными. Все имевшиеся сведения были переданы для проверки в военную разведку.

Если же верить властям СССР, в 1970 году останки Гитлера были уничтожены по предложению председателя КГБ Юрия Андропова , опасавшегося, что к месту их захоронения начнут совершать паломничество представители неонацистских организаций.

Многие нацисты после Второй мировой войны действительно нашли приют в Аргентине. Для их эвакуации через Атлантический океан были разработаны секретные маршруты, названные американскими спецслужбами «крысиными тропами». Так, 17 августа берегов этой страны достигла подводная лодка U-977, на которой, как утверждалось еще в XX веке, и спасся Гитлер. Правда, ее командир Хайнц Шаффер опроверг этот миф в 1952 году в своей книге.

В 1949-м в Буэнос-Айресе поселился Йозеф Менгеле — печально знаменитый доктор, ставивший эксперименты над заключенными немецких концлагерей. А советником президента Перона одно время работал не менее известный диверсант Отто Скорцени.

Ранее в апреле появились сведения о том, что сотрудник Национального управления архивов и документации США (NARA)

Ричард Шнайдер оцифровал 1270 снимков Гитлера, сделанных его личным фотографом Генрихом Гофманом.

Для получения готовых изображений специалисту пришлось обработать более 41 тыс. стеклянных фотопластинок с изображением главного военного преступника XX века. Некоторые из них оказались повреждены, так что Шнайдеру приходилось восстанавливать негативы по фрагментам. Специалист не взялся категорически утверждать, произошло ли это случайно, или же их целенаправленно пытались уничтожить. В ближайшее время все фото будут выложены в сеть.

В прошлом году Центральное разведывательное управление (ЦРУ) рассекретило доклад антрополога Генри Филда от 1943 года, из которого следует, что Гитлер имел садомазохистские наклонности, а также испытывал сексуальное влечение к мужчинам и женщинам.

В докладе указывалось, что будущий фюрер любил наблюдать за юношами и испытывал от этого «эстетическое наслаждение». Как отмечал Филд, мужской пансион в Вене, где Гитлер проживал в 1910-1913 годах, имел репутацию места, где «пожилые мужчины искали молодых». Однако подчеркивается, что Гитлера также интересовали женщины и он сочетал двойственную сексуальность на протяжении всей своей жизни.