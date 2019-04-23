ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке

Террористическая организация «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ — прим. НСН) взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке . Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, занимающаяся отслеживанием активности боевиков в интернете. Источник напоминает, что ранее власти подозревали в организации терактов местную исламистскую группировку.

Напомним, серия взрывов произошла в минувшее воскресенье, 21 апреля, в трех городах острова — Негомбо, Баттикалоа и Коломбо. В качестве объектов террористы выбрали дорогие пятизвёздочные отели и католические церкви. По последним данным, в результате трагедии погибли более 320 человек. Пострадали около 500-сот.

Этот вторник, 23 апреля, в стране объявлен день траура по погибшим.