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ИГ взяло на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Террористическая организация «Исламское государство» (деятельность запрещена на территории РФ — прим. НСН) взяла на себя ответственность за серию терактов на Шри-Ланке. Об этом сообщает организация SITE Intelligence Group, занимающаяся отслеживанием активности боевиков в интернете. Источник напоминает, что ранее власти подозревали в организации терактов местную исламистскую группировку.
Напомним, серия взрывов произошла в минувшее воскресенье, 21 апреля, в трех городах острова — Негомбо, Баттикалоа и Коломбо. В качестве объектов террористы выбрали дорогие пятизвёздочные отели и католические церкви. По последним данным, в результате трагедии погибли более 320 человек. Пострадали около 500-сот.
Этот вторник, 23 апреля, в стране объявлен день траура по погибшим.
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В мире , Исламское государство , Шри-Ланка
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