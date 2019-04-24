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Украинские диверсанты подорвались на минном поле в Донбассе 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Группа украинских диверсантов подорвалась на минном поле в Донбассе при попытке приблизиться к линии соприкосновения, заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
«Во время движения группа боевиков зашла на минное поле, где произошел подрыв, после чего наши защитники открыли огонь из стрелкового оружия по диверсантам», — цитирует Безсонова РИА «Новости».
По его словам, потери украинских боевиков составили один погибший и трое раненных.
Он также отметил, что в районе Марьинки несколько украинских снайперов зацепили, установленную бойцами националистического подразделения «Азов», растяжку. В результате подрыва один снайпер погиб, второй получил осколочные ранения.
Ранее перед выборами президента Украины ВСУ снова устроили массированные обстрелы позиций ополчения. В ЛНР также заявляли об активизации украинских силовиков
Накануне сообщалось, что 23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой при отражении атаки украинских силовиков.
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