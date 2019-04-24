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Порошенко собрался перезапустить свою партию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Петр Порошенко провел закрытую встречу с депутатами от фракции «Блок Петра Порошенко» и заявил о намерении перезапустить партию, сообщил источник.
Порошенко заявил о намерении перезапустить партию, сообщает издание «theБабель».
Указывается, что «члены списка для участия в выборах будут избираться путем праймериз».
При этом «о формате такого отбора пока ничего не известно. Сам съезд БПП должен пройти после инаугурации Зеленского».
Порошенко заявил также, что при перезапуске партии будут пересмотрены коммуникация и организационная структура.
Присутствовавший на встрече премьер-министр Владимир Гройсман сказал, что форматы участия в выборах необходимо обсуждать позже.
Президент Украины считает, что проиграл выборы из-за кадровой политики и проблем с коммуникацией.
«Вернулись на уровень 2015-го. Лучше, чем за последние два года, потому что встреч с ним было очень мало и преимущественно такие, что президент выступал и уходил, так что озвучить ему свое мнение не удавалось», — сказал источник.
Также Порошенко на встрече призвал министров не подавать в отставку.
Отмечается, что очередные выборы в парламент Украины запланированы на осень. «Блок Петра Порошенко» в данный момент имеет самую большую фракцию в Раде, а партия победившего на выборах главы государства Владимира Зеленского «Слуга народа» появилась на политическом поле только перед президентскими выборами.
Напомним, 21 апреля, во втором туре выборов президента Украины победу с рекордным результатом одержал кандидат Владимир Зеленский. Его поддержали более чем 73% избирателей.
Газета ВЗГЛЯД анализировала, что ждет Украину при новом президенте.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Владимир Гройсман , Верховная Рада , Деловая газета "Взгляд"
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