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В штабе Зеленского допустили дальнейшее сотрудничество с Гройсманом 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: Virginia Mayo / AP
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского допустили сотрудничество с премьером Владимиром Гройсманом после инаугурации. Об этом сообщил представитель штаба Дмитрий Разумков.
«Естественно, что после инаугурации он (Владимир Зеленский. — RT) будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в рамках закона», — цитируют его «Украинские новости».
Разумков добавил, что должность премьера — это прерогатива парламентской коалиции, а партия «Слуга народа» в Раде не представлена.
Ранее Гройсман рассказал, при каком условии готов сотрудничать с Владимиром Зеленским после того, как он вступит в должность президента.
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