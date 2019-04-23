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СМИ: В Национальном антикоррупционном бюро Украины проводятся обыски 

RT на русском + ещё 1 30 минут назад
Фото: ©nabu.gov.ua
В помещении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) сотрудники украинского Государственного бюро расследований проводят обыски.
Об этом сообщают «Украинские новости» со ссылкой на источник в НАБУ.
Как указал собеседник, обыски проводятся в рамках дела, связанного с возможным получением взяток сотрудниками правоохранительных органов. ГБР считает, что за деньги они могли закрывать дела о хищении государственных средств в оборонной сфере.
В сентябре 2018 года в отношении директора НАБУ Артёма Сытника возбудили уголовное дело по подозрению в разглашении данных следствия.
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