Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах

"Примите поздравления по случаю вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины. Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений", — говорится в тексте поздравления.

Патриарх также отметил, что "обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге".

"Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви", — говорится в послании, опубликованном на сайте Московского патриархата.