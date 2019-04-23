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Патриарх Кирилл поздравил Зеленского с победой на выборах 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, выразив надежду, что с его приходом завершится период притеснений и гонений на верующих Украинской православной церкви, сообщила во вторник пресс-служба предстоятеля.
"Примите поздравления по случаю вашего избрания на высокий и ответственный пост президента Украины. Народ Украины, поддержавший вашу кандидатуру, связывает с вами большие надежды на изменения жизни к лучшему. Вам дан исторический шанс объединить нацию и внести личный вклад в разрешение экономических и социальных проблем в стране, в преодоление существующих конфликтов и разделений", — говорится в тексте поздравления.
Патриарх также отметил, что "обеспечить эффективную работу государственной системы ради повышения уровня жизни людей возможно лишь совместными трудами всех благонамеренных сил общества, при их полноправном участии в общенациональном диалоге".
"Выражаю искреннюю надежду на завершение скорбного периода притеснений и дискриминации граждан Украины, принадлежащих к Украинской православной церкви", — говорится в послании, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Второй тур выборов президента Украины прошел в воскресенье. В нем принимали участие действующий президент Петр Порошенко и лидер первого тура Владимир Зеленский. По данным ЦИК, Зеленский лидирует на выборах, набирая более 73% голосов избирателей после обработки более 99% протоколов.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Патриарх Кирилл , РПЦ
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