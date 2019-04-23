Савченко дала Зеленскому совет

Она подчеркнула, что свои рекомендации ему будут давать многие.

"Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять…", — сказала Савченко.

Депутат добавила, что Зеленский, прежде всего, должен состояться как "принципиальный лидер внутри страны".

Ранее сообщалось, что Савченко посетила парламент после освобождения.