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Савченко дала Зеленскому совет 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко дала совет лидеру украинской президентской гонки Владимиру Зеленскому во время выступления в парламенте. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Она подчеркнула, что свои рекомендации ему будут давать многие.
"Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять…", — сказала Савченко.
Депутат добавила, что Зеленский, прежде всего, должен состояться как "принципиальный лидер внутри страны".
Ранее сообщалось, что Савченко посетила парламент после освобождения.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский , Надежда Савченко , Верховная Рада
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