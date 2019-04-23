Савченко дала Зеленскому совет 

Народный депутат Верховной рады Надежда Савченко дала совет лидеру украинской президентской гонки Владимиру Зеленскому во время выступления в парламенте. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Она подчеркнула, что свои рекомендации ему будут давать многие.
"Самое главное не спешить, услышать всех, если не слышал до этого, советников и понять…", — сказала Савченко.
Депутат добавила, что Зеленский, прежде всего, должен состояться как "принципиальный лидер внутри страны".
Ранее сообщалось, что Савченко посетила парламент после освобождения.