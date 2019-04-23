Тысячи польских учителей протестуют в Варшаве

Несколько тысяч педагогов из разных городов Польши проводят у здания министерства национального образования акцию протеста в рамках бессрочной забастовки.

Митингующие подчёркивают, что акция носит исключительно профессиональный характер и не имеет ничего общего с политикой. Учителя требуют повышения зарплат, обеспечения школ нормальным оборудованием, а также защиты системы образования от «перекраивания несведующими людьми».

Согласно данным Союза польских учителей, в забастовке участвуют педагоги примерно 75% школ. В министерстве утверждают, что акцию поддерживают работники не более 50% образовательных учреждений.

Профсоюзы отмечают, что среди протестующих нет единства. Не исключено, что в ближайшее время забастовка может быть прекращена, поскольку учителям не оплатят пропущенные рабочие дни. Кроме того, часть педагогов обеспокоена тем, что акция приведёт к срыву экзаменов, из-за чего пострадают школьники.

Власти Польши также стремятся избежать отмены экзаменов, поэтому предлагают различные варианты урегулирования ситуации. Однако пока правительству не удалось достичь взаимопонимания с учителями, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о флешмобе российских педагогов в поддержку коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой, уволенной из-за фото в купальнике. Учителя подчеркнули, что наравне с остальными гражданами имеют право на личную жизнь и вне работы могут быть кем угодно.