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CNN узнал исполнителей терактов на Шри-Ланке 

Газета.Ru + ещё 23 33 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Двое террористов-смертников, которые принимали участие в атаках на церкви и гостиницы Шри-Ланки, были сыновьями основателя Ishana Exports, крупнейшего экспортера специй из азиатской страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что атаки, в частности, осуществили Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, которые приходились сыновьями основателю Ishana Exports Мохамеду Ибрагиму. На телеканале добавили, что сама компания называет себя крупнейшим предприятием Коломбо, которое экспортирует специи из Шри-Ланки.
По данным CNN, Мохамед Ибрагим был одним из "дюжин" задержанных после взрывов на Шри-Ланке.
Ранее Sky News рассказал подробности о личностях устроивших взрывы на Шри-Ланке.
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