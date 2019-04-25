Двое террористов-смертников, которые принимали участие в атаках на церкви и гостиницы Шри-Ланки, были сыновьями основателя Ishana Exports, крупнейшего экспортера специй из азиатской страны. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Отмечается, что атаки, в частности, осуществили Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим, которые приходились сыновьями основателю Ishana Exports Мохамеду Ибрагиму. На телеканале добавили, что сама компания называет себя крупнейшим предприятием Коломбо, которое экспортирует специи из Шри-Ланки.
По данным CNN, Мохамед Ибрагим был одним из "дюжин" задержанных после взрывов на Шри-Ланке.
Ранее Sky News рассказал подробности о личностях устроивших взрывы на Шри-Ланке.