Губернатор Закарпатской области Украины подал в отставку

Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

«В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9 закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить моё пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — указывается в документе.

Заявление об увольнении было написано 23 апреля.