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Губернатор Закарпатской области Украины подал в отставку 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль подал заявление об отставке.
Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.
«В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 9 закона и на основании статьи 38 Кодекса законов о труде Украины прошу прекратить моё пребывание в отпуске и уволить меня с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации по собственному желанию», — указывается в документе.
Заявление об увольнении было написано 23 апреля.
Ранее о намерении уйти в отставку заявили губернатор Николаевской области Алексей Савченко и глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка.
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