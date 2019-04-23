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На Украине судья подал иск против Порошенко 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Фото: Reuters
Судья Окружного административного суда Киева подал иск против президента Украины Петра Порошенка.
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Отмечается, что истец в своём иске заявил о бездействии главы государства, так как Порошенко должен был выполнить своё обязательство и издать указ о его назначении на должность.
«Истец обосновал свою позицию тем, что президентом Украины в течение февраля-марта 2019 года, вопреки требованиям закона Украины «О судоустройстве и статусе судей», не издан указ о его назначении на должность судьи, что лишает его права на труд и доплаты за выслугу лет», — указывается в сообщении.
Дело будет рассматривать Кассационный административный суд Верховного суда.
Ранее медиахолдинг «1+1 Медиа», принадлежащий украинскому олигарху Игорю Коломойскому, подал иск в отношении Порошенко.
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