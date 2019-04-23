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«Новое время»: чиновники Порошенко заговорили о преследованиях 

Рамблер 54 минуты назад
Вызов экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой на допрос по делу об отмывании 400 миллионов долларов «политически мотивирован», заявила «Украинским новостям» она сама.
«Новое время, новая власть», — объяснила она происходящее.
Гонтарева возглавляла украинский центробанк в 2014-2018 годах. Она подала заявление об отставке в 2017-м, объяснив это тем, что «реформы сделаны». В марте 2018-го Верховная рада уволила Гонтареву. В октябре она стала сотрудницей Института глобальных отношений Лондонской школы экономики и политических наук.
Между тем в марте собеседник в правоохранительных органах рассказал агентству УНИАН, что Гонтарева получила подозрение по уголовному делу против беглого олигарха Сергея Курченко. Бизнесмена и ряд чиновников, в том числе из администрации пока еще действующего президента Петра Порошенко, винят в отмывании свыше 400 миллионов долларов под видом продажи медиагруппы UMH.
В феврале Генеральная прокуратура вызвала на допрос Курченко, а вчера — остальных подозреваемых, в том числе Гонтареву.
«Это, кроме как политически мотивированным, невозможно никак назвать», — заявила она сегодня.
По ее словам, участия в сделке по UMH она не принимала, а подозрение против нее было сфабриковано по «липовым» документам перед первым туром выборов президента Украины.
Комментарии98
В мире , Видео , Украина , Валерия Гонтарева , Петр Порошенко , Генпрокуратура РФ , МВД , Верховная Рада , УНИАН
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