Бывшие чиновники Порошенко начали заявлять о политическом преследовании после избрания Зеленского

Генпрокуратура Украины вызвала на допрос ряд ключевых чиновников из бывшей администрации Порошенко на следующий день после второго тура президентских выборов.

После объявления в понедельник, 22 апреля, предварительных результатов по итогам подсчета 99% бюллетеней, в соответствии с которыми следующим президентом Украины станет Владимир Зеленский украинские следователи также сделали заявление по поводу подозрений в коррупции среди бывших соратников проигравшего на выборах Петра Порошенко.

Тем не менее, не все представители бывшей украинской власти выразили готовность сотрудничать со следствием. В частности, бывшая глава НБУ Валерия Гонтарева в комментариях изданию "Украинские новости" заявила о том, что "живет и работает в Лондоне", пригласив украинских следователей в Великобританию. При этом она отметила, что "не имеет никакого отношения" к махинациям бизнесмена Сергея Курченко и считает обвинения "сфабрикованными" и "политически мотивированными".

Бывшего руководителя Нацбанка Украины Валерию Гонтареву, согласно информации в повестке на ее имя, подозревают в хищении средств и содействии преступным лицам в рамках ч. 2 ст. 256 и ч. 5 ст. 191 УК Украины (pdf).

"Я не собираюсь идти на допрос. Я живу и работаю в Лондоне. Если они хотят приезжать меня допрашивать, то пусть приедут и будут допрашивать.

Это вообще, кроме как политически мотивированным, никак невозможно назвать. Потому что я не то, что с Януковичем или Курченко никогда не виделась, или с Арбузовым никогда не была знакома, я никогда не участвовала ни в какой сделке, ни в каком качестве. Ко мне это не имело никакого отношения. Как вы помните, это все началось перед первым туром выборов, когда вышел генпрокурор сказал, что (Константин) Кулик сфабриковал это подозрение, что внес в 5 утра по липовым документам. Откуда это возникло снова, не могу сказать".

Портал "Вести. Экономика" отмечал, что ряд бывших соратников Порошенко после ухода из его администрации продолжили работу за пределами Украины. В частности, бывший министр финансов Украины Наталья Яресько вскоре после отставки правительства Яценюка в 2016 г. заняла должность исполнительного директора Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико, продолжив применять свои знания по странам, находящимся на грани дефолта.