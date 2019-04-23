Супруга Зеленского заявила, что ее мужу ищут преподавателя украинского языка

Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ищет преподавателя, чтобы он мог усовершенствовать знание украинского языка. Об этом заявила его супруга Елена в интервью BBC-Украина.

По словам женщины, ее мужу иногда тяжело говорить на украинском.

«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому тяжело», — отметила Зеленская.

Она также подчеркнула, что в настоящее время продолжаются поиски хорошего преподавателя.