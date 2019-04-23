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Супруга Зеленского заявила, что ее мужу ищут преподавателя украинского языка 

BFM.RU 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Команда кандидата в президенты Владимира Зеленского ищет преподавателя, чтобы он мог усовершенствовать знание украинского языка. Об этом заявила его супруга Елена в интервью BBC-Украина.
По словам женщины, ее мужу иногда тяжело говорить на украинском.
«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому тяжело», — отметила Зеленская.
Она также подчеркнула, что в настоящее время продолжаются поиски хорошего преподавателя.
«Посмотрите, Петр Алексеевич (Порошенко, — ред.) говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, то в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не на своем языке. Мы над этим работаем и, я думаю, что он догонит темп», — отметила супруга кандидата и добавила, что в штабе Зеленского говорят исключительно на украинском языке.
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В мире , Украина , Владимир Зеленский
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