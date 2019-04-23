Кто кого убивает на Шри-Ланке

В столице Шри-Ланки Коломбо прогремел девятый взрыв. Восемь предыдущих, три из которых произошли в празднующих Пасху католических храмах, унесли жизни 290 человек. Объявлен траур, туристы массово покидают остров. Почему о происходящем говорят как об уникальной ситуации для страны, известной своим религиозным экстремизмом?

Новый взрыв в Коломбо стал отголоском воскресных — при попытке разминирования сдетонировала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из христианских церквей. «Кровавую Пасху» на Цейлоне газета ВЗГЛЯД освещала достаточно подробно. Но стоит отдельно подчеркнуть — происходящее там выходит далеко за границы наших представлений о религиозном фанатизме и терроризме.

Многоконфессиональная Шри-Ланка относится к числу наиболее религиозных государств мира — ее население по-настоящему «набожное». К сожалению, одним из следствий этого стал высокий уровень экстремизма. На этом «чудо-острове» индуисты совершают теракты «в исламском стиле», мусульмане водят дружбу с христианами, спасаясь от погромов, а главными проповедниками нетерпимости считаются буддийские монахи.

Индуисты

Шриланкийские индуисты — это в большинстве своем тамилы. Народ, некогда потерявший свою государственность и теперь проживающий в основном в индийском штате Тамилнад. Собственно, в Индии тамилов в 20 раз больше, чем на Шри-Ланке.

Тамилы оставили богатый след в политике, культуре и науке Южной Азии. Например, тамильцами были двое лауреатов Нобелевской премии по физики и один — по химии. Тамилом по происхождению являлись один из индийских президентов и один из индийских генерал-губернаторов. Тамилы руководили Сингапуром и Маврикием, но никогда — Шри-Ланкой. На этом государстве-острове они подвергались преследованиям и дискриминации как в колониальный период, так и после него.

Ответом на эту дискриминацию стало появление «Тигров освобождения Тамил-Илама» (ТОТИ) — военизированной организации с собственной артиллерией, ПВО, легкомоторным флотом и даже танками. На протяжении 25 лет они контролировали север острова, провозгласив там Тамил-Илам — типичное непризнанное государство, построенное на идеях радикального национализма.

Тамил-Илам пережил три войны, названые Иламскими, но четвертая стала для него последней.

Десять лет назад в результате спецоперации боевики ТОТИ попали в окружение правительственных сил, многолетний лидер Тамил-Илама Велупиллаи Прабхакаран был застрелен при попытке прорыва, после чего большинство «тигров» сложили оружие, хотя отдельные мелкие группировки все еще продолжают партизанить в ланкийских джунглях.

На Шри-Ланке терроризм ассоциируется именно с ТОТИ, точнее, с их подразделением «Черные тигры». На их совести сотни терактов, включая убийства президента Шри-Ланки Ранасингхе Премадаса и премьер-министр Индии Раджива Ганди ( Дели фактически поддержал войну Коломбо с ТОТИ, поэтому Ганди рассматривался группировкой как предатель). Также необходимо отметить атаку на город Анурадхапура в 1985-м, при которой погибло 146 человек, в основном — прихожане буддийского храма.

Террористический «почерк» ТОТИ был чрезвычайно похож на тот, который ассоциируется у нас с исламским экстремизмом. К терактам активно привлекали смертников, смертниц и даже детей. Более того, изобретение т.н. «пояса шахида» приписывают именно «тиграм».

В то же время мусульмане были официальной мишенью ТОТИ наряду с буддистами. В эпоху непризнанного Тамил-Илама многие последователи Мухаммеда на севере Шри-Ланки были убиты или изгнаны из своих домов, мечети разграблены и уничтожены.

К настоящему моменту часть мечетей и буддийских храмов на севере успели восстановить. А в январе 2015-го президентом Шри-Ланки стал кандидат от объединенной оппозиции Майтрипала Сирисена — политик, закончивший московский Литинститут имени Горького и выступающий за мирное сосуществование, равноправие, соблюдение прав человека, свободу слова и нетерпимость к экстремизму.

Считается, что конфликт между индуистами и центральным правительством исчерпан, но по итогам войны значительная часть тамилов эмигрировали, и теперь индуизм лишь третья по количеству приверженцев религия на Шри-Ланке.

Буддисты

Почти три четверти населения Шри-Ланки — это сингалы, в подавляющем большинстве — буддисты школы Тхеравада, старейшей из ныне существующих. Опирается она на Палийский канон — собрание священных текстов, которые по версии верующих принадлежат Будде, а по мнению исследователей являются их последующей редактурой (то есть это не первоисточник, но нечто, наиболее близкое к первоисточнику хронологически). Столь древняя история и богатая традиция предопределили консерватизм Тхеравады — особенно в тех вопросах, которые касаются правил монашеской жизни.

Консерватизм ланкийских буддистов — одна из причин их непримиримого отношения к тамилам. Сами монахи редко участвовали в нападениях на индуистов, но пропагандировали их и оправдывали. Со своей стороны ланкийское правительство не могло простить тамильскому населению севера почти повальное голосование за сепаратистов — предшественников ТОТИ, а делиться полномочиями с их представителями не желало, хотя и обещало северным регионам самоуправление после достижения независимости от Лондона.

Одна из отправных точек гражданской войны, растянувшейся на четверть вера, — сожжение библиотеки в городе Джафна, считавшейся сокровищницей национальной культуры тамилов. Примечательно, что поджигателями выступили сингальские полицейские, по версии властей — подвыпившие. За этим последовал так называемый «черный июль» 1983 года: после того, как экстремисты ТОТИ убили нескольких солдат, начались широкомасштабные погромы тамилов, жертвами которых стали сотни, а по некоторым подсчетам тысячи людей.

Теперь, когда «тигры» разгромлены, ряд консервативных буддийских монахов видят угрозу «традиционному укладу» со стороны растущей мусульманской общины. Христианская община им тоже резко не нравится, но основной акцент сделан все-таки на исламе. Событием, вызвавшим взрывной рост нетерпимости, можно считать уничтожение талибами тысячелетних статуй Будды в Афганистане в 2001 году.

В настоящий момент ядром радикального буддийского национализма является организация «Боду бала сена» (приблизительный перевод — «Армия буддийской силы»), ее наиболее известным представителем — монах Галагодаатте Гнанасара, выступающий за полный запрет Корана на территории Шри-Ланки. Впрочем, это частности: идеология «Боду бала сена» — неприятие любой религии на Шри-Ланке, за исключением, разумеется, буддизма.

Организация поддерживает тесные связи с Мьянмой, где также распространена школа Тхеравада, а монахи являются одними из наиболее уважаемых членов общества. Террор против мусульман-рохинджа во многом на их совести. Не напрямую (участие монахов в погромах — редчайшее исключение), но косвенно — через призывы, для которых активно используют социальные сети. Мусульман часто обвиняют ни много ни мало в мировом заговоре, цель которого — искоренение буддизма.

Крупнейшая серия антимусульманских погромов на Шри-Ланке произошла в 2014-м. В прошлом году события повторились в несколько меньшем масштабе. В сумме погибло только шесть человек, но количество беженцев превышает десять тысяч, а счет сожженных мечетям, домам и магазинам, принадлежащих мусульманам, идет на сотни. Та же судьба постигла и несколько христианских храмов.

Уже тогда аналитики опасались, что международный исламский терроризм рано или поздно обратит свое внимание на Шри-Ланку и начнет мстить. К большому сожалению, они оказались правы.

Мусульмане

Ислам исповедуют примерно 8-12% населения страны. В основном это эмигранты из других государств, в первую очередь из Малайзии, но на острове есть собственное этническое меньшинство с мусульманской верой — цейлонские мавры или ларакалла (слова ларакалла и мусульманин воспринимаются ланкийцами как синонимы). Частично они говорят на тамильском, частично — на сингальском языках. При этом имеют собственные традиции, расходящиеся с традиционным исламом: например, род ларакалла ведется по женской линии, а к числу традиционных занятий относится ростовщичество.

В ланкийской истории религиозного экстремизма и войны всех со всеми ларакалла как правило отводилась роль жертв тамилов и радикально настроенных буддийских монахов. Сами ларакалла не проявляли особого интереса к террористической деятельности, но новости о гонениях на них попали в зону внимания транснациональных исламистских группировок.

На Шри-Ланке было создано собственное подразделение ИГИЛ , об устранении одного из лидеров которого официальный Коломбо объявил в начале этого года. Однако ответственность за серию разрушительных терактов взяла на себя «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания» — также запрещенная в России салафитская организация, возникшая в Иордании и действовавшая в основном на Ближнем Востоке. У нее есть общие корни с ИГИЛ, но гораздо более плотные связи с «Аль-Каидой» (прежнее название группировки — «Аль-Каида в Ираке»), которая «на ножах» с ИГИЛ уже более пяти лет.

Организация считалась практически разгромленной, ее выжившие боевики перебежали кто куда, и теракты в Шри-Ланке — первое напоминание группировки о себе за долгие годы. Тем не менее официальный Коломбо обвинили в трагедии именно «Джамаат ат-Таухид аль-Ватания». И пока остается только догадываться о характере связей ланкийских джихадистов с «материнской» структурой, как и о том, имеется ли она вообще. Ранее акции исламских радикалов Шри-Ланки сводились в основном к вандализму.

Почему целью были выбраны именно христианские храмы — также вопрос открытый. Христиан на острове относительно немного — 5-6%, это в основном эмигранты и т.н. «бюргеры» (потомки белых колонизаторов, ныне — отдельная этническая общность). Другое дело, что колониальный период оставил острову богатое наследие их христианских церквей, многие из которых плохо охраняются просто ввиду того, что пустуют.

Но Пасха — это, конечно, особый случай.

Учитывая ланкийские нравы, логичнее было бы ожидать того, что жертвами терактов станут именно буддисты, тем более, совсем недавно исполнился год со дня начала антиисламских погромов. Но нельзя исключать и того, что мы имеем дело с «рекламной» акцией молодой экстремисткой ячейки, находящейся в поисках спонсоров, большинство из которых воспринимают в качестве «главного врага мировой уммы» именно иудо-христианскую цивилизацию, а не агрессивных буддийских монахов — национальную особенность курортной Шри-Ланки.