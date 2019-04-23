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Гройсман заявил о намерении создать новую политическую силу 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: Reuters
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что собирается создать новую политическую силу для участия в выборах в Верховную раду, которые состоятся осенью 2019 года.
Об этом он сказал в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
«Однозначно, что это будет политическая сила, которая объединит в себе людей с хорошей репутацией, людей, которые способны не просто говорить, а реально делать вещи, которые будут отданы стране. Я не хочу быть статистом в следующем политическом сезоне, я хочу быть активным, бороться за идеи и их внедрять», — цитирует его «Новое время».
По его словам, у него уже есть не только идеи, которые он намерен реализовать в новом парламенте, но и понимание того, как их воплотить в жизнь.
«Идеи есть и как их внедрять я тоже понимаю. Поэтому будет сформирована сила единомышленников, с которыми мы пойдем на выборы и будем просить мандат доверия у людей», — добавил премьер.
Вместе с этим политик также отметил необходимость изменить избирательную систему до парламентских выборов.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады Надежда Савченко со своей партией планирует принять участие в парламентских выборах осенью.
RT на русском: последние новости
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Комментарии1
В мире , Политика , Украина , Надежда Савченко , Владимир Гройсман , Верховная Рада
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