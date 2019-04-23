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У Зеленского пообещали «посадки» за «сдачу» Крыма и Донбасс 

News.ru 49 минут назад
Фото: Reuters
Должностные лица, причастные к началу конфликта в Донбассе, понесут наказание после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского. Будут наказаны также и те, кто допустил «сдачу» Крыма России.
Об этом в своем блоге на портале «Обозреватель» сообщил член команды Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин.
Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать — будут привлечены к ответственности, — уверяет Апаршин.
По его словам, данные шаги станут частью программы новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны.
Ранее News.ru сообщал, что первый заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский рассказал о том, когда будет возможно изменение ситуации в переговорах по Донбассу. По его мнению, позитивная динамика появится после инаугурации Зеленского. Дипломат отметил, что со стороны победителя выборов на Украине поступают «противоречивые сигналы», а ждать серьёзных перемен до конца 2019 года не стоит.
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В мире , Украина , Дмитрий Полянский , Владимир Зеленский , ООН , Дебальцево , Иловайск , Республика Крым
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