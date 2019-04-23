У Зеленского пообещали «посадки» за «сдачу» Крыма и Донбасс

России. Должностные лица, причастные к началу конфликта в Донбассе, понесут наказание после вступления в должность президента Украины Владимира Зеленского . Будут наказаны также и те, кто допустил «сдачу» Крыма

Об этом в своем блоге на портале «Обозреватель» сообщил член команды Зеленского, военный эксперт Иван Апаршин.

Правда относительно Иловайска, в отношении Дебальцево, относительно начала войны в 2014 году будет обнародована. И максимально доведена до логического завершения. Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать — будут привлечены к ответственности, — уверяет Апаршин.

По его словам, данные шаги станут частью программы новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны.