Члены избиркома в Индонезии массово умерли после крупных выборов

Индонезии 91 член избирательной комиссии скончался, и еще несколько сотен оказались в больницах после крупнейших в стране выборов. Об этом сообщает Tempo.co.

Председатель Центральной избирательной комиссии Индонезии Ариф Будиман отметил, что у многих погибших и госпитализированных рабочий день начался в пять утра, а закончился только через сутки. Он также гарантировал компенсацию родственникам в размере 30-36 миллионов рупий (примерно 136-163 тысячи рублей).

Президент Индонезии Джоко Видодо назвал умерших «борцами за демократию». После этого инцидента в стране было решено принять меры по снижению нагрузки на членов избирательной комиссии в будущем.

Кроме того, в результате переутомления и вызванных этим фактором дорожных аварий погибли 15 полицейских по всей стране.

Ранее сообщалось, что индонезиец Михаил Горбачев Дом, баллотировавшийся в парламент страны, проиграл выборы.

На всеобщих выборах, которые прошли в Индонезии 17 апреля, было зарегистрировано 245 тысяч кандидатов. Это первое в истории страны голосование, в ходе которого одновременно выбирали президента, вице-президента, депутатов национального парламента и местных законодателей. Было открыто более 800 тысяч участков для голосования. Официальные результаты объявят 22 мая.