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МИД Японии отказался от формулировки о возвращении Курил 

BFM.RU + ещё 2 1 час назад
Министерство иностранных дел Японии в своем ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» не стало использовать формулировку о том, что вернет северные территории, как здесь называют южные Курильские острова. Об этом во вторник сообщило агентство Киодо, передает ТАСС.
Отмечается, что из доклада за 2019 года исчезла фраза «вернем четыре северных острова японской стороне», которая фигурировала в аналогичном докладе за 2018 год. По данным агентства, в «Синей книге по дипломатии» за этот год подчеркивается, что Япония намеревается «решить территориальную проблему и заключить мирный договор» с Россией. Киодо считает, что острые формулировки были исключены из доклада за этот год для того, чтобы не осложнять продолжающиеся с РФ переговоры по мирному договору. Официальная публикация доклада должна состояться позднее.
В ноябре прошлого года на встрече в Сингапуре президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились активизировать переговоры о мирном договоре на основе советско-японской Совместной декларации от 19 октября 1956 года. Уже в декабре на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе Путин и Абэ договорились о создании механизма решения проблемы. Его работу курируют главы МИД РФ и Японии Сергей Лавров и Таро Коно, а непосредственно переговоры ведут их заместители Игорь Моргулов и Такэо Мори.
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В мире , Видео , Политика , Синдзо Абэ , Игорь Моргулов , Сергей Лавров , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Япония
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