Президент США Дональд Трамп посетит Великобританию с первым государственным визитом и встретится с британской королевой Елизаветой II. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Букингемского дворца.
"Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Джей Трамп вместе с Меланией Трамп принял приглашение Ее Величества королевы посетить Соединенное Королевство с государственным визитом", — говорится в сообщении, опубликованном на странице британской королевской семьи в "Твиттере".
По данным газеты "Дейли телеграф", визит Трампа состоится в начале июня.
Дональд Трамп в июле прошлого года посещал Великобританию с трехдневным рабочим визитом, во время которого он провел переговоры с премьер-министром Терезой Мэй и получил аудиенцию у Елизаветы II. Пребывание президента США в Соединенном Королевстве тогда было омрачено многочисленными акциями протеста против проводимой им политики.