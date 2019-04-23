Власти Украины пообещали снизить цену на бытовой газ

В пресс-службе госкомпании отметили, что снижение цен на бытовой газ было согласовано на совещании премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, пишет «Газета.ru».

В «Нафтогазе» так же подчеркнули, что с 1 мая цена на газ будет равняться 8247 гривнам за тысячу кубических метров. Это на 3,54% меньше тарифа, который был установлен ранее.