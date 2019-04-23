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Власти Украины пообещали снизить цену на бытовой газ 

360tv.ru + ещё 1 38 минут назад
Правительство Украины согласовало с компанией «Нафтогаз» снижение майских тарифов на бытовой газ. Об этом сообщил сайт УНИАН.
В пресс-службе госкомпании отметили, что снижение цен на бытовой газ было согласовано на совещании премьер-министра Украины Владимира Гройсмана и председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева, пишет «Газета.ru».
В «Нафтогазе» так же подчеркнули, что с 1 мая цена на газ будет равняться 8247 гривнам за тысячу кубических метров. Это на 3,54% меньше тарифа, который был установлен ранее.
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В мире , Видео , Владимир Гройсман , Нафтогаз , Правительство Украины , Газета.Ru
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