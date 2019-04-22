В Мексике произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики , сообщила национальная сейсмологическая служба.

По свидетельству корреспондента РИА Новости, несильные колебания ощущались в столице, сотрудники ряда офисных зданий были эвакуированы. Однако в районе, где находится офис агентства, общегородская сирена не прозвучала.

По данным национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 65 километрах от побережья штата Гереро, очаг залегал на глубине десяти километров.