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В Мексике произошло землетрясение 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики, сообщила национальная сейсмологическая служба.
По свидетельству корреспондента РИА Новости, несильные колебания ощущались в столице, сотрудники ряда офисных зданий были эвакуированы. Однако в районе, где находится офис агентства, общегородская сирена не прозвучала.
По данным национальной сейсмологической службы Мексики, эпицентр землетрясения находился в Тихом океане в 65 километрах от побережья штата Гереро, очаг залегал на глубине десяти километров.
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В мире , Латинская Америка , Происшествия , РИА Новости , Мексика
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