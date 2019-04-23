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Египтяне продлили полномочия президента до 2030 года 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Избиратели на всенародном референдуме в Египте подавляющим большинством голосов поддержали изменение конституции страны в части продления президентского срока действующего главы страны Абдель Фаттаха ас-Сиси, сообщил председатель избирательной комиссии Ляшин Ибрагим.
«За поправки проголосовали 88,33% избирателей. Явка составила 44,33%», — передает его слова РИА «Новости».
Голосование открывает возможность президенту ас-Сиси оставаться на своем посту до 2030 года, также расширяются его полномочия.
Президентский срок в Египте таким образом увеличен с четырех до шести лет. В новой статье конституции говорится, что «полномочия действующего главы республики заканчиваются через шесть лет после его избрания в 2018 году, и ему разрешается переизбираться на следующий срок». То есть, в 2024 году ас-Сиси сможет баллотироваться в президенты еще раз, и в случае переизбрания выполнять функции главы государства до 2030 года.
Впервые он был избран в президенты в 2014 году.
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