Госдеп США оценил выборы на Украине

Итоги выборов нового президента Украины отразили волю народа, уверены в Госдепартаменте США. Там отметили, что в Незалежной существует «прочная демократия», невзирая на «пять лет неумолимой российской агрессии».

Об этом говорится в распространённом главой пресс-службы Госдепа Морган Ортэгус заявлении, которое цитирует ТАСС.

Мы с нетерпением ждём работы с избранным президентом Владимиром Зеленским для продвижения к цели обеих наших стран, заключающейся в создании безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины, — сказано в документе.

Ранее News.ru писал, что послы стран «большой семёрки» поздравили шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украины и пожелали ему успехов на политическом поприще. Второй тур президентских выборов в стране прошёл 21 апреля. Зеленский набрал свыше 73% голосов, значительно обогнав действующего лидера Петра Порошенко во всех областях, кроме Львовской.