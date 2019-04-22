Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину . По его словам, он не ожидал другого ответа и готов подождать.

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Погранслужбы другого ответа. Ничего, ещё немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — написал Саакашвили в Facebook.

Ранее в Государственной пограничной службы Украины заявили, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию страны.

Ранее политик заявил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну.