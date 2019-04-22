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Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили отреагировал на отказ Госпогранслужбы во въезде на Украину. По его словам, он не ожидал другого ответа и готов подождать.
«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от Погранслужбы другого ответа. Ничего, ещё немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — написал Саакашвили в Facebook.
Ранее в Государственной пограничной службы Украины заявили, что Саакашвили не имеет оснований для законного въезда на территорию страны.
Ранее политик заявил, что подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд в страну.
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