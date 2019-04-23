Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Немножко потерплю»: Саакашвили отреагировал на запрет въезда на Украину 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
По словам Саакашвили, он не намерен сдаваться в желании попасть на Украину.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ во въезде на Украину, который накануне получил от пограничников страны. При этом он добавил, что намерен «еще немного потерпеть».
«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — написал он в Facebook.
О попытках Саакашвили вернуться на Украину стало известно в начале апреля. Тогда политик заявил, что уже купил билет и намерен вернуться в страну, однако позже свое мнение изменил. Накануне он вновь попытался получить шанс въезда в страну, но потерпел фиаско — в госпогранслужбе Украины подчеркнули, что у Саакашвили нет на это законных оснований.
При этом там же добавили, что политик не сможет вернуться на Украину раньше 2021 года.
ТК «Звезда»: последние новости
«Свободные выборы» или «прыжок в неизвестность»: как Запад отреагировал на победу Зеленского Первый президент Украины дал Зеленскому совет по Крыму В Госдуме усомнились в способности Зеленского выполнить свои обещания
В мире , Видео , Михаил Саакашвили , Грузия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Безумие»: Мир анализирует победу Зеленского10
«Не ограничивает, а защищает»: Что хотят сделать с Рунетом9
Россиян ждут нововведения на работе29
«21 тысяча гектаров пламени»
«Скоро»: Названы сроки поездки Ким Чен Ына в РФ3
Видео
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина
Происшествия Статьи
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение