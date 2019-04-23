«Немножко потерплю»: Саакашвили отреагировал на запрет въезда на Украину

По словам Саакашвили, он не намерен сдаваться в желании попасть на Украину

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал отказ во въезде на Украину, который накануне получил от пограничников страны. При этом он добавил, что намерен «еще немного потерпеть».

«Пока Порошенко президент, я и не ожидал от погранслужбы другого ответа. Ничего, еще немножко потерплю после стольких месяцев ожидания», — написал он в Facebook.

О попытках Саакашвили вернуться на Украину стало известно в начале апреля. Тогда политик заявил, что уже купил билет и намерен вернуться в страну, однако позже свое мнение изменил. Накануне он вновь попытался получить шанс въезда в страну, но потерпел фиаско — в госпогранслужбе Украины подчеркнули, что у Саакашвили нет на это законных оснований.

При этом там же добавили, что политик не сможет вернуться на Украину раньше 2021 года.