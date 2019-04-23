Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду

Ранее в КНДР анонсировали визит лидера страны Ким Чен Ына в Россию. Информация об этом была опубликована государственный Центральным телеграфным агентством Северной Кореи.

Приглашение посетить Россию ранее было озвучено президентом Владимиром Путиным. Планировалось провести важные переговоры.

Предпочтение поездам Ким Чен Ын унаследовал от своего отца Ким Чен Ира и деда Ким Ир Сена, отца-основателя КНДР. Оба они страдали аэрофобией и не пользовались самолетами даже для дальних зарубежных поездок.

В 2001-2002 годах Ким Чен Ир ездил на таком составе в Москву и обратно. Каждый раз путь занимал 24 дня, поезд преодолевал всю Транссибирскую магистраль.