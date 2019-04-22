Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский начал искать преподавателя украинского языка 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Владимир Зеленский, победивший на выборах президента Украины, ищет преподавателя украинского языка, рассказала его жена Елена Зеленская.
«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно», — рассказала Елена Зеленская, отвечаю на вопрос журналиста BBC News Украины о критике мужа за использование русского языка.
Зеленская отметила, что сама впервые услышала этот язык на уроке украинского во втором классе, у нее также были родственники, которые говорили на суржике.
«Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость», — добавила Елена.
Она также отметила разницу в речи ее мужа и Петра Порошенко: «Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком».
Зеленская также добавила, что важно находиться в языковой среде, поэтому в штабе уже все говорят только на украинском.
Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины, на которых Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов. Позже выяснилось, что команда Зеленского уже работает над несколькими законопроектами.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда может завести Украину актер-президент.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Коломойский заявил о скором возвращении на Украину В Киеве начался митинг в поддержку Порошенко Экс-чиновников администрации Порошенко вызвали в Генпрокуратуру Украины
Комментарии
В мире , Украина , Елена Зеленская , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , BBC News , Деловая газета "Взгляд"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят38
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты125
Новый поворот: состояние Быкова изменилось10
Камбэк года: Коломойский едет на Украину49
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт641
Видео
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Нагадили и сожгли крест: кто надругался над могилой Осина
Происшествия Статьи
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение