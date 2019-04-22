Зеленский начал искать преподавателя украинского языка

«Конечно, мы знаем украинский язык и свободно на нем общаемся. Но одно дело, когда ты это делаешь в обычной обстановке, быстро находишь слова и все хорошо. В последнее время он постоянно в стрессе, постоянно под напряжением и психологическим давлением. Поэтому трудно», — рассказала Елена Зеленская, отвечаю на вопрос журналиста BBC News Украины о критике мужа за использование русского языка.

Зеленская отметила, что сама впервые услышала этот язык на уроке украинского во втором классе, у нее также были родственники, которые говорили на суржике.

«Сейчас, конечно, Владимир пытается углубить свои знания, он учит. Мы ищем преподавателя, который бы помог ему набрать скорость», — добавила Елена.

Она также отметила разницу в речи ее мужа и Петра Порошенко : «Ведь посмотрите, Петр Алексеевич говорит всегда медленно, с четкими паузами, разделяя фразы. Владимир тоже так может говорить, но это не его природный темп речи. Он быстро говорит. И когда начинает быстро говорить, в это время переводит, возникают задержки и появляется ощущение, что человек говорит не своим языком».

Зеленская также добавила, что важно находиться в языковой среде, поэтому в штабе уже все говорят только на украинском.

Напомним, 21 апреля прошли выборы президента Украины, на которых Владимир Зеленский набрал 73,21% голосов. Позже выяснилось, что команда Зеленского уже работает над несколькими законопроектами.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, куда может завести Украину актер-президент.