Коломойский анонсировал возвращение на Украину 

Украинский олигарх и экс-глава "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательно подсчета голосов на президентских выборах, сообщает портал Lb.ua.
Бизнесмен подчеркнул, что вернется в страну "обязательно".
"Но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", — добавил Коломойский.
Дополнительных подробностей о сроках своего возвращения он не привел.
Ранее сообщалось, что штаб одержавшего победу на выборах Владимира Зеленского пообещал защитить "ПриватБанк" Коломойского.