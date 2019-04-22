Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коломойский анонсировал возвращение на Украину 

Газета.Ru + ещё 2 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинский олигарх и экс-глава "ПриватБанка" Игорь Коломойский заявил, что он вернется на Украину после окончательно подсчета голосов на президентских выборах, сообщает портал Lb.ua.
Бизнесмен подчеркнул, что вернется в страну "обязательно".
"Но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", — добавил Коломойский.
Дополнительных подробностей о сроках своего возвращения он не привел.
Ранее сообщалось, что штаб одержавшего победу на выборах Владимира Зеленского пообещал защитить "ПриватБанк" Коломойского.
Газета.Ru: последние новости
"Пусть приедут и допросят": экс-глава Нацбанка Украины о вызове на допрос СМИ: еще один глава украинской области уходит в отставку после поражения Порошенко ЕС пообещал Зеленскому прочную поддержку
В мире , Украина , Игорь Коломойский , Владимир Зеленский
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского73
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт443
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ151
Всё залито кровью: перестрелка на севере Москвы59
В Кремле объяснили отказ Путина поздравить Зеленского1399
Видео
Это могла быть дочь: могилу Осина осквернили
Происшествия
«Не надо признавать выборы»: Зеленскому вынесли вердикт
Украина В мире
Расправа за «дело»: кто убил следователя Шишкину
Происшествия Статьи
Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского
В мире
Удар по планам Порошенко: решена судьба УПЦ
Украина В мире
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
В мире Украина
Всё залито кровью: перестрелка на севере Москвы
Происшествия Криминал
Жилой дом обрушился в Стамбуле
Происшествия В мире
Такса Маруся помогает столичным водолазам
Новости Москвы Общество
«Изменить подход»: Зеленскому поставили ультиматум
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение