Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского

В Кремле объяснили отказ Путина поздравить Зеленского
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не будет направлять Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах главы Украины.
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Покупка валюты прямо сейчас — «возможно, действительно неплохая» идея, пишут «Вести Экономика».
Морякам отказали в выплатах за работу в Сирии
Члены экипажей трех боевых кораблей Черноморского флота потребовали выплатить им суточные за время нахождения в Сирии, а после отказа подали коллективный иск в суд.
Сенаторы одобрили закон о надежном интернете
Совет Федерации 22 апреля одобрил законопроект, позволяющий властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с остальным миром.
Зеленский обратился к странам бывшего СССР
Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины, призвал страны бывшего СССР вдохновиться украинским примером.
Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы
Генпрокуратура Украины вызвала ряд высокопоставленных чиновников на допрос и для предъявления обвинений по делу Сергея Курченко, сообщает ТАСС.
Дети владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке
Среди 290 жертв серии взрывов на Шри-Ланке оказались трое из четырех детей самого богатого человека Дании, бизнесмена Андерса Холча Повлсена.
В Москве нашли тело чемпионки по тайскому боксу
В Москве на 27-м году жизни погибла чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
В понедельник, 22 апреля, в Коломбо (Шри-Ланка), где накануне была совершена серия терактов, произошел новый взрыв.
Наказание за побег с места ДТП ужесточили
Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.