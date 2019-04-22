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Пока вы не уснули: почему Путин не поздравил Зеленского и другие события дня 

Рамблер 1 час назад

В Кремле объяснили отказ Путина поздравить Зеленского

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не будет направлять Владимиру Зеленскому поздравления с победой на выборах главы Украины.

Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?

Покупка валюты прямо сейчас — «возможно, действительно неплохая» идея, пишут «Вести Экономика».

Морякам отказали в выплатах за работу в Сирии

Члены экипажей трех боевых кораблей Черноморского флота потребовали выплатить им суточные за время нахождения в Сирии, а после отказа подали коллективный иск в суд.

Сенаторы одобрили закон о надежном интернете

Совет Федерации 22 апреля одобрил законопроект, позволяющий властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с остальным миром.

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Владимир Зеленский, побеждающий на выборах президента Украины, призвал страны бывшего СССР вдохновиться украинским примером.

Время пришло: окружение Порошенко зовут на допросы

Генпрокуратура Украины вызвала ряд высокопоставленных чиновников на допрос и для предъявления обвинений по делу Сергея Курченко, сообщает ТАСС.

Дети владельца Asos погибли при взрывах на Шри‐Ланке

Среди 290 жертв серии взрывов на Шри-Ланке оказались трое из четырех детей самого богатого человека Дании, бизнесмена Андерса Холча Повлсена.

В Москве нашли тело чемпионки по тайскому боксу

В Москве на 27-м году жизни погибла чемпионка России по тайскому боксу Кристина Мялина.

На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв

В понедельник, 22 апреля, в Коломбо (Шри-Ланка), где накануне была совершена серия терактов, произошел новый взрыв.

Наказание за побег с места ДТП ужесточили

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении ответственности для водителей, скрывшихся с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.
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В мире , Видео , Дмитрий Песков , Владимир Зеленский , Совет Федерации , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Москва
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