Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Российские дипломаты отказались от «хамства и грубого пренебрежения» в пользу «цивилизованного языка присущего дипломатии», пишет она.

Зеркаль затруднилась сказать наверняка, связано ли это с «изменением российской тактики» или объясняется «простым желанием затянуть процесс консультаций». При этом она признала, что на позициях сторон ее наблюдения никак не отразились.

По словам Зеркаль, в ближайшее время Международный трибунал по морскому праву объявит дату слушаний по заявлению Киева. Дипломат выразила уверенность в том, что международный суд встанет на сторону Украина, добавив, что до тех пор Россия может «добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права».

«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от России в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», — заключила она.

Украина уведомила Россию о начале арбитражного разбирательства по нарушениям морского права 1 апреля. Две недели спустя президент страны Петр Порошенко объявил об этом публично, выразив уверенность, что «трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли».

Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года после незаконного нарушения морской границы России. Корабли вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.