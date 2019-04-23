Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства 

Lenta.ru + ещё 3 38 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Об этом она написала на своей странице в Facebook.
Российские дипломаты отказались от «хамства и грубого пренебрежения» в пользу «цивилизованного языка присущего дипломатии», пишет она.
Зеркаль затруднилась сказать наверняка, связано ли это с «изменением российской тактики» или объясняется «простым желанием затянуть процесс консультаций». При этом она признала, что на позициях сторон ее наблюдения никак не отразились.
По словам Зеркаль, в ближайшее время Международный трибунал по морскому праву объявит дату слушаний по заявлению Киева. Дипломат выразила уверенность в том, что международный суд встанет на сторону Украина, добавив, что до тех пор Россия может «добровольно освободить украинских моряков и военные корабли и устранить нарушение международного права».
«Сможет ли Россия и дальше держать цивилизованный тон разговора и доказать это "конкретными делами", будет видно из документов, которые мы получим от России в рамках подготовки к слушаниям в Гамбурге», — заключила она.
Украина уведомила Россию о начале арбитражного разбирательства по нарушениям морского права 1 апреля. Две недели спустя президент страны Петр Порошенко объявил об этом публично, выразив уверенность, что «трибунал обяжет Россию освободить украинских моряков и украинские корабли».
Три корабля ВМС Украины и 24 члена их экипажей были задержаны 25 ноября 2018 года после незаконного нарушения морской границы России. Корабли вошли в российские территориальные воды, не отреагировали на предупреждения и начали опасные маневры. Моряки были этапированы в Москву и в настоящее время ждут суда. 15 апреля срок предварительного расследования по их делу был продлен до 25 августа. Киев счел эти действия актом военной агрессии.
Последние новости
Взорвавшие Шри-Ланку террористы оказались семьей Стали известны окончательные результаты Зеленского и Порошенко Носитель «Посейдона» спущен на воду
Комментарии
В мире , Конфликты , Политика , Украина , Петр Порошенко , МИД , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания66
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание34
Сразу после Нотр-Дама: во Франции горит Версаль1
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени155
«Затруднена речь»: ведущий Беляев с трудом говорит16
Видео
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Звонок Зеленскому: Меркель дала обещание
В мире Политика
Задержание силовиков по делу Арашуковых сняли на видео
Происшествия Криминал
Пока вы не уснули: Путин довел Эстонию до признания
В мире
Украдено у украинцев: Порошенко лишат самого «дорогого»
Украина В мире
Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»
Армия Оружие
Спасение упавшей на рельсы старушки назвали чудом
Происшествия В мире
«Вопрос принадлежности Крыма закрыт»
Политика Конфликты
Роботы отжались перед Путиным
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение