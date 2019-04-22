В Британии нашли осла-гиганта 

Пятилетний осел Деррик из заповедника в британском графстве Линкольншир может стать самым большим ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.
Рост животного уже составляет 170 сантиметров, однако Деррик еще продолжает расти.
Donkey KONG! #British sanctuary will soon be home to world's BIGGEST #donkey as towering Derrick is just one inch off record… and STILL growing pic.twitter.com/MdKQZV8P4d— Hans Solo (@thandojo) 21 апреля 2019 г.
"Они (ослы. — Прим. ред.) перестают расти, когда достигают семи лет, поэтому у него еще много времени", — говорит владелица приюта для животных Трейси Гартон.
Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — ее представители являются самыми крупными в мире. Он всего на дюйм ниже самого высокого осла на сегодняшний день — Ромулуса из американского штата Техас. Животное ростом 173 сантиметра занесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году. Владельцы Деррика уверены, что вскоре он сместит действующего рекордсмена.
По словам Трейси, несмотря на внушительные размеры ее питомец очень дружелюбен.
"Он словно большая собака. Все время следует за тобой по пятам и хочет быть рядом", — рассказала она.