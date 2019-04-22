В Британии нашли осла-гиганта

Пятилетний осел Деррик из заповедника в британском графстве Линкольншир может стать самым большим ослом в мире, сообщает Nottinghamshire Live.

Donkey KONG! #British sanctuary will soon be home to world's BIGGEST #donkey as towering Derrick is just one inch off record… and STILL growing pic.twitter.com/MdKQZV8P4d— Hans Solo (@thandojo) 21 апреля 2019 г. Рост животного уже составляет 170 сантиметров, однако Деррик еще продолжает расти.

"Они (ослы. — Прим. ред.) перестают расти, когда достигают семи лет, поэтому у него еще много времени", — говорит владелица приюта для животных Трейси Гартон.

Деррик принадлежит к породе американских мамонтовых ослов — ее представители являются самыми крупными в мире. Он всего на дюйм ниже самого высокого осла на сегодняшний день — Ромулуса из американского штата Техас. Животное ростом 173 сантиметра занесли в Книгу рекордов Гиннесса в 2013 году. Владельцы Деррика уверены, что вскоре он сместит действующего рекордсмена.

По словам Трейси, несмотря на внушительные размеры ее питомец очень дружелюбен.