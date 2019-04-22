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Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
На Украине губернатор Николаевской области Алексей Савченко написал заявление об отставке, сообщают «Украинские новости».
Как отмечается, он был назначен на должность председателя Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года.
8 апреля президент Украины Пётр Порошенко отстранил Степанова от занимаемой должности. Чиновник отказался покидать свой пост, несмотря на президентский указ. Он связал данное решение украинского лидера с выборами в стране.
Позднее правительство Украины одобрило проект указа президента об увольнении Степанова.
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В мире , Украина , Петр Порошенко , Алексей Савченко , Правительство Украины
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