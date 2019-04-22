Губернатор Николаевской области написал заявление об отставке

Как отмечается, он был назначен на должность председателя Николаевской областной госадминистрации в октябре 2016 года.

8 апреля президент Украины Пётр Порошенко отстранил Степанова от занимаемой должности. Чиновник отказался покидать свой пост, несмотря на президентский указ. Он связал данное решение украинского лидера с выборами в стране.