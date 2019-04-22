Кличко попросил у Зеленского больше денег

Градоначальник напомнил, что раньше бюджет Киева сохранял 100 процентов налога на доходы физических лиц.

«Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40 процентов налога на доходы физических лиц в госбюджет. А в отношении столицы действует дискриминационная норма — у нас отчисляют 60 процентов!», — заявил мэр.

По его словам, такое распределение доходов сказывается на комфорте местных жителей, ведь эти средства необходимы для строительства дорог, мостов и обновления городского хозяйства.

«Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства», — отметил Кличко.

Он также пожелал избранному президенту мудрости в принятии решений и подчеркнул, что цель страны — это европейские стандарты жизни для каждого украинца.