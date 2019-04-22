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Кличко попросил у Зеленского больше денег 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и попросил его выделять столице больше денег. Об этом сообщила пресс-служба Кличко.
Градоначальник напомнил, что раньше бюджет Киева сохранял 100 процентов налога на доходы физических лиц.
«Сегодня же из бюджета каждого города Украины забирают 40 процентов налога на доходы физических лиц в госбюджет. А в отношении столицы действует дискриминационная норма — у нас отчисляют 60 процентов!», — заявил мэр.
По его словам, такое распределение доходов сказывается на комфорте местных жителей, ведь эти средства необходимы для строительства дорог, мостов и обновления городского хозяйства.
«Поэтому столица рассчитывает на необходимую поддержку главы государства», — отметил Кличко.
Он также пожелал избранному президенту мудрости в принятии решений и подчеркнул, что цель страны — это европейские стандарты жизни для каждого украинца.
Второй тур выборов президента Украины прошел 21 апреля. Победу с большим преимуществом одержал Владимир Зеленский — после подсчета 99 процентов протоколов он набрал более 73 процентов голосов. Действующего лидера страны Петра Порошенко поддержали 24,46 процента избирателей.
Зеленского уже поздравили лидеры многих стран, в том числе Дональд Трамп, Ангела Меркель, Игорь Додон, Александр Лукашенко. Президент России Владимир Путин от поздравлений пока воздержался.
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В мире , Украина , Виталий Кличко , Игорь Додон , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Ангела Меркель , Александр Лукашенко , Дональд Трамп , Владимир Путин
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