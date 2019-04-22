Болтон потребовал от Ирана «изменить поведение»

«В сочетании с недавним признанием КСИР иностранной террористической организацией сегодняшнее объявление должно ясно донести решения США до Тегерана. Иранский режим должен понимать, что он обязан изменить своё поведение сейчас или продолжать платить цену за дестабилизирующую активность, которая только вредит иранскому народу», — написал Болтон в Twitter.

Ранее стало известно, что США внесут КСИР в список террористических организаций.

Джон Болтон заявил, что этот шаг демонстрирует приверженность Вашингтона максимальному давлению на иранский режим.