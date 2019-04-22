СМИ обвинили Boeing в низком качестве сборе Dreamliner

Инструменты, гайки и даже лестницу-стремянку забывали сборщики знаменитых лайнеров Boeing 787 Dreamliner внутри самолетов. О низком контроле за сборкой самолетов на заводе в Чарльстоне рассказали американские журналисты.

Американской корпорации Boeing пришлось отбиваться от упреков в качестве не только ставших печально знаменитыми самолетов Boeing 737 MAX, но и другого флагманского лайнера — Boeing 787 Dreamliner.

На фоне проблем с системой управления, которые обсуждает весь мир после двух катастроф Boeing 737 MAX в Индонезии Эфиопии , американское издание New York Times опубликовало скандальный материал, где раскрывает неприглядные стороны завода в Северном Чарльстоне, где собирают знаменитый Dreamliner, к которому до последнего времени не было серьезных претензий в плане безопасности.

«Когда Boeing открывал новый завод в Чарльстоне в 2009 году, о нем говорили, как о совершенном производственном центре, где собирают один из самых современных самолетов в мире. Однако спустя десятилетие завод, производящий Dreamliner,

поражен низкопробным производством со слабым контролем, который угрожает безопасности», — пишет издание.

В своих выводах журналисты опираются на раздобытые сотни страниц внутренней переписки, корпоративных документов и интервью с более, чем десятком бывших и нынешних сотрудников предприятия, которые говорят о стремлении руководства к скорой сборке самолетов в ущерб качеству.

Сообщается, что рабочие завода постоянно пишут жалобы, описывая в них такие проблемы, как качество сборки, оставленные в корпусах самолетов посторонние предметы и давление на самих жалобщиков.

Об оставленных в конструкциях лайнеров посторонних предметах рассказал Джозеф Клейтон, сотрудник завода в Северном Чарльстоне, одном из двух предприятий, где собирают Dreamliner. По его словам, он постоянно находил мусор в опасной близости от проводов под кабиной пилотов.

«Я сказал жене, что никогда в него не сяду, — поведал он. — Это просто вопрос безопасности».

По данным издания, на самолеты иногда ставятся неисправные запчасти, а внутри самолетов находят забытые инструменты и металлическую стружку. Как рассказал Джон Барнетт, бывший специалист по контролю качества, проработавший на заводе 30 лет и уволившийся в 2017 году, в нескольких лайнерах на проводах, передающих сигналы управления, были найдены металлические ленты. По его словам, если бы острые металлические края порвали проводку, это привело бы «к катастрофе».

Барнетт вспоминает, что писал жалобы и просил начальство убирать стружку из самолетов, после чего просьбы игнорировались, а его переводили на работу в другую часть предприятия. По словам Линна Лансфорда, представителя Управления гражданской авиации США (FAA), в ходе проверок специалисты ведомства действительно находили забытую стружку, которая при определенных обстоятельствах могла привести к короткому замыканию и возгоранию.

Два источника, на которые ссылается газета, предполагают, что стружка могла стать причиной инцидента на самолете, находившемся в эксплуатации в 2012 году. Спустя менее месяца после второй катастрофы 737 Max в Эфиопии руководство собрало рабочих завода с требованием проверять самолеты тщательнее на предмет оставленных предметов. Однако проблема не исчезла, и от нее страдает производство и на других заводах. Так, в марте ВВС приостановили поставки танкеров KC-46 с заводе в Эверетте,

после того, как в новых самолетах были найдены гаечные ключи, болты и мусор.

Что касается завода в Чарльстоне, то бывшие и нынешние рабочие говорят о проигранной борьбе с оставленными в самолетах предметами.

«Я находил в них тюбики от герметика, гайки, мусор от сборочного процесса, — рассказал Рич Местер, бывший рабочий, проверявший самолеты перед сдачей, позднее уволенный и написавший жалобу на свое увольнение.

Дэн Ормсон, до недавнего времени работавший в авиакомпании American Airlines, постоянно находил посторонние предметы в новых самолетах, а однажды нашел пузырчатую упаковку рядом с педалью пилота, которая могла помешать управлению. В двигателе другого самолета он обнаружил лишний болт, который мог стать причиной отказа.

Страдают самолеты и во время сборки — издание приводит пример, когда самолет, собранный для American Airlines, был поврежден из-за протечки — в течение нескольких недель в нем пришлось менять кресла, обшивку, ковровое покрытие и электронику.

А недавно при проверке самолета рабочий обнаружил обшивку двери, державшуюся на жвачке.

«Это не влияет на безопасность, но это не то, что вы хотели бы показать заказчику», — сказал он.

В настоящее время FAA расследует этот случай.

«Команда Boeing в Южной Каролине придерживается высочайшего уровня качества в нашей истории. Я горд за приверженность наших команд качеству и работе, которую они делают каждый день», — заявил в Boeing в комментарии для статьи.

После выхода статьи, сообщает NBC News, Брэд Забак, руководитель завода, в письме к заводчанам резко раскритиковал журналистов, заявив, что они исказили информацию, и вспомнили старые истории, о которых «давно все забыли».

На прошлой неделе сообщалось, что проблема с управлением может оказаться не единственной бедой новейших лайнеров Boeing 737 MAX, после двух катастроф которых весь мир отказался от их использования на пассажирских авиалиниях.

Как сообщал Bloomberg, по меньшей мере двум американским авиакомпаниям пришлось провести проверки двигателей уже снятых с эксплуатации самолетов из-за опасений, что технический дефект может повредить некоторые части силовых установок.

Возможное закоксовывание (нагар) вокруг топливных форсунок заставило производителя двигателей,

компанию CFM International, рекомендовать некоторым авиакомпаниям провести проверку и заменить необходимые компоненты двигателей модели Leap-1B, устанавливаемых на самолеты семейства MAX.